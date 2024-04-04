Задержан еще один государственный инспектор СП КР за вымогательство у директоров школ и детских садов города Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". Руководство Управления в целях исполнения требований проверяющего, собрали по от 18 до 27 тыс. сомов с образовательных учреждений...

Как ранее сообщалось, ГКНБ КР выявлена устойчивая коррупционная схема в деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики, выраженная в незаконном получении денежных средств (взятки) от руководителей общеобразовательных школ и центров детского творчества г.Бишкек, финансируемых из государственного бюджета.

Так, государственный инспектор СП КР «Ж.к.Н.», при проведении аудита Управления образования Свердловского района мэрии г.Бишкек под предлогом указания в акте грубых финансовых нарушений, а также за непроведение дальнейшего аудита финансово-хозяйственной деятельности 28 общеобразовательных учреждений (27 школ и 1 центра детского творчества) за 2022 год, вымогала и получила 5400 долларов США. В свою очередь, руководство Управления в целях исполнения требований проверяющего, собрали по от 18 до 27 тыс. сомов с образовательных учреждений, в зависимости от количества учащихся.

Следует отметить, что своими незаконными действиями государственный инспектор СП КР принудила руководителей образовательных учреждений к совершению противоправных действий путем сбора денежных средств различными способами (сбор у родителей под различными предлогами и т.д.).

В рамках досудебного производства по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 342 ч.2 п.5 УК КР государственный инспектор СП КР «Ж.к.Н.» в порядке ст. 96 УПК КР задержана и водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Кроме того, ГКНБ КР продолжается аналогичная работа по выявлению и документированию незаконных действий работников СП КР в ходе проверки других районных Управлений образования и образовательных учреждений г.Бишкек.

ГКНБ КР напоминает, что граждане, пострадавшие от действий государственных служащих, имеющих контролирующие функции, могут обращаться с соответствующим письменным заявлением или связаться по телефону доверия: 0312 660475.