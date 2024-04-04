80% объектов культуры по всей стране нуждались в капитальном ремонте, - Максутов

Он сообщил, что часть зданий нужно отстроить заново. Это требует больших средств.

Был проведен мониторинг всех культурных объектов по стране. Было выявлено, что 80% объектов нуждаются в капитальном ремонте, сказал министр культуры Алтынбек Максутов 4 апреля на заседании парламента.

Он сообщил, что часть зданий нужно отстроить заново. Это требует больших средств.

«Наши проблемы такие же, как у других: зарплата, техническая база, состояние зданий. В вопросе кадров из-за низкой зарплаты молодые ребята уходят в другие сферы. Профессиональные музыканты обучаются столько же, как и медики. В апреле 2022 года зарплата в отрасли культуры была повышена на 80-100%», - сказал он.

Максутов сообщил, что министерство ведет работу в 7 направлениях.

Он представил данные, какие средства были выделены в 2023 году. «Были выделены средства на приобретение музыкальных инструментов для профессиональных оркестров, учебных заведений, музыкальных школы в столице. Это вопрос, который не решался на протяжении 30-40 лет», - сказал он.

В этом году на приобретение музыкальных инструментов будет выделено 373 млн сомов, работа будет продолжена по всем регионам.

АКИpress