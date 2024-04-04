Министр Ибраев рассказал, какие работы были проведены после аварии на ТЭЦ Бишкека

По его словам, из-за аварии были разрушено здание котельного цеха.

На ТЭЦ Бишкека 2 февраля в 2:59 произошла авария, напомнил сегодня, 4 апреля, министр энергетики Таалайбек Ибраев в ходе заседания Жогорку Кенеша.

По его словам, из-за аварии были разрушено здание котельного цеха.

«Были проведены соответствующие работы по обеспечению бесперебойной подачи отопления и электроэнергии. Были проведены работы по восстановлению котельного цеха», - сообщил председатель правительства.

Как сказал он, на сегодня ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме.

«На сегодня планируется работа по реконструкции старых котлов на ТЭЦ Бишкека», - добавил он.

Также он добавил, что объем Токтогульского водохранилища в октябре 2023 года составлял 11,7 млрд кубометров, на 1 апреля 2024 года вместе с импортированным объемом воды составил 7,3 млрд кубометров.

История вопроса

В ночь на 2 февраля на Бишкекской ТЭЦ произошла авария – примерно в 3 часа ночи на территории ТЭЦ прозвучал взрыв.

В этой связи была приостановлена подача горячей воды и отопления во многие учреждения и жилые дома.

В связи со сбоями в подаче отопления все школы Бишкека перешли на онлайн-обучение до понедельника. Детские сады временно не работают.

Что произошло

Предположительно, авария на ТЭЦ произошла на старой части ТЭЦ в котельном цеху на 14 котле, сообщил замминистра энергетики Насипбек Керимов.

14 котел ТЭЦ Бишкека был введен в эксплуатацию в 70-е годы. На старых котлах ТЭЦ (включая 14-й котёл — прим.) использовался казахстанский уголь.

На сегодня в котельном цеху почти полностью откачана вода, которая заполнила помещение ночью в результате прорыва. Ввиду того, что авария произошла ночью, и помещения были обесточены, точная причина аварии и степень повреждения котлов пока не определены.

14-й котел, который вышел из строя, был введен в работу 31 декабря после ремонта.

Новый блок ТЭЦ работает в штатном режиме. Точные причины аварии выясняла созданная комиссия.

В прошлую аварию, которая произошла 26 января 2018 года, на ТЭЦ замёрзла вся система, сейчас не такой тяжёлый случай, заявили в Минэнерго. 27 января 2018 года ударил мороз и температура воздуха в Бишкеке опустилась до −25 градусов, к 7.00 вода в системе остыла до 53 градусов.

Tazabek