Глава Минздрава озвучил, какую зарплату получают медики

Об этом сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 4 апреля на заседании Жогорку Кенеша.

В 2020 году среднемесячная зарплата персонала административного управления составила 9634 сома, в 2021 году — 14,4 тыс. сомов, в 2022 году — 14,6 тыс. сомов и в 2023 году — 20,2 тыс. сомов, сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 4 апреля на заседании Жогорку Кенеша.

Среднемесячная зарплата врачей:

2020 год — 8,5 тыс. сомов

2021 год — 12,8 тыс. сомов

2022 год — 14,2 тыс. сомов

2023 год — 23,5 тыс. сомов

Медики среднего звена:

2020 год — 7,8 тыс. сомов

2021 год — 11,7 тыс. сомов

2022 год — 11,9 тыс. сомов

2023 год — 19,1 тыс. сомов

Медики нижнего звена:

2020 год — 6,6 тыс. сомов

2021 год — 9,9 тыс. сомов

2022 год — 10,5 тыс. сомов

2023 год — 13,6 тыс. сомов.

АКИpress