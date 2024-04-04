Ипотечное жилье будет выделено только нуждающимся, у богатых не будет возможности взять по 3-4 квартиры, - Управделами президента

По его словам, на сегодня идет активное строительство домов.

В Жалал-Абаде в шести местах строятся ипотечные дома — всего 2 тыс. 744 квартиры. Об этом сообщил глава управделами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, на сегодня идет активное строительство домов.

Он отметил, что никто не сможет по знакомству встать в очередь пораньше, и у богатых не будет возможности взять по 3-4 квартиры.

«Ипотечные квартиры будут выделяться действительно нуждающимся людям, и дома будут строится не только в столице, но и во всех регионах страны», - добавил он.

Tazabek