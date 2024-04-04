Жогорку Кенеш проверит Минздрав. Депутаты создадут новую комиссию

Спикер ЖК Нурланбек Шакиев признал, что комиссия собрана в спешке и есть недостатки. Он предложил создать новую.

В Жогорку Кенеше создадут новую депутатскую комиссию по изучению деятельности Министерства здравоохранения. Об этом стало известно сегодня на пленарном заседании парламента.

Нардеп Жусупбек Коргонбай уулу сообщил, что вчера прошло первое заседание комиссии. «Чтобы не было конфликта интересов, я беру самоотвод. В социальных сетях пишут, что комиссия сформирована только из южан. Я предлагаю пересмотреть состав объективно», — сказал он.

Спикер ЖК Нурланбек Шакиев признал, что комиссия собрана в спешке и есть недостатки. Он предложил создать новую.

Жусупбек Коргонбай уулу попросил дать протокольное поручение МВД, Генпрокуратуре и ГКНБ по его высказыванию о главе Минздрава.

Ранее парламентарии создали временную депутатскую комиссию по изучению деятельности Министерства здравоохранения. Такую инициативу поднял депутат Жусупбек Коргонбай уулу.

В состав комиссии вошли нардепы:

Жусупбек Коргонбай уулу;

Жалолидин Нурбаев;

Гулшаркан Култаева;

Шарапаткан Мажитова;

Айсара Абдибаева;

Исхак Масалиев;

Султанбай Айжигитов;

Нилуфар Алимжанова.

Отметим, Жусупбек Коргонбай уулу сделал обращение на заседании парламента и вновь обвинил главу Минздрава в связях с ОПГ и коррупции.

С ним согласились и другие коллеги, они потребовали рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности.



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