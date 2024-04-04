ГКНБ: По факту вымогательства взятки задержаны сотрудники ГУВД г. Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". 3 апреля 2024 года в порядке ст.98 УПК КР вышеуказанные лица были водворены в ИВС-СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупионной направленности в органах внутренних дел 3 апреля 2024 года во взаимодействии с СВР МВД КР, в рамках возбужденного ГСУ ГКНБ уголовного дела по факту вымогательства взятки в размере 160 тыс. сом задержаны старший следователь по особо важным делам СС ГУВД г.Бишкек подполковник милиции «К.Б.М.», оперуполномоченный УУР ГУВД г.Бишкек майор милицИи «А.А.Э.», а также гражданка «А.Э.Э.» выступающая в роли посредника.

Следствием установлено, что последние вымогали денежные средства у гражданки под предлогом возбуждения в отношении неё уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности. В ходе проведенных обысковых мероприятий в служебных кабинетах вышеуказанных лиц, были обнаружены и изъяты полученные в качестве взятки часть вышеуказанных вымогаемых денежных средств, на обшую сумму 80 тыс. сом, а также другие улики (чеки и квитанции, оплаченные с вышеуказанных денежных средств) на сумму более 30 тыс. сом.

3 апреля 2024 года в порядке ст.98 УПК КР вышеуказанные лица были водворены в ИВС-СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР во взаимодействии с руководством МВД Кыргызской Республики проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах.