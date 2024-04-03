Камчыбек Ташиев посетил Республиканский спортивный колледж им. Ш.Сыдыкова

Бишкек, "Саясат.kg". К.Ташиев сообщил, что поможет нуждающимся сотрудникам данного колледжа приобрести жилье через ГИК.

Сегодня, 3 апреля 2024 года, Заместитель Председателя Кабинета Министров -председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант К.К.Ташиев посетил Республиканский спортивный колледж имени Шералы Сыдыкова.

В ходе визита, председатель ГКНБ ознакомился с состоянием строящегося футбольного поля Республиканского спортивного колледжа и пообещал создать на этом месте дополнительные условия, отвечающие современным требованиям. Также глава ведомства добавил, что будет оказывать содействие в проведении озеленительных работ в парке отдыха вокруг колледжа и реконструкции старого футбольного поля (резиновое покрытие беговой дорожки и обновление стропил).

Далее генерал-лейтенант К.К.Ташиев обратился к коллективу и учащимся Республиканского спортивного колледжа им.Ш.Сыдыкова с призывом любить свою Родину и постоянно стремиться к достижению больших успехов в спортивной сфере и также отметил, что по поручению Президента КР Садыра Жапарова в настоящее время особо уделяется внимание спортивной сфере, создаются соответствующие условия для подготовки спортсменов. При этом глава ведомства отметил, что упомянутый спортивный колледж не будет забыт. Вместе с тем, К.Ташиев сообщил, что поможет нуждающимся сотрудникам данного колледжа приобрести жилье через ГИК.

В свою очередь, коллектив РСК обратился с просьбой к председателю ГКНБ о постройке дополнительного спортивного зала для борцов греко-римского и вольного стиля, из-за нехватки свободных мест, учащихся в спортзале колледжа, на что, К.Ташиев пообещал построить дополнительный спортивный зал для греко-римской, вольной и женской борьбы.

Следует отметить, что указанный колледж был основан в 1971 году на базе детского дома как республиканская общеобразовательная спортивная школа-интернат РОШИСП со спортивной специальностью имени Н.Крупской. В Республиканском спортивном колледже готовились к олимпиаде успешные спортсмены Кыргызстана: Канат Бегалиев, Руслан Тюменбаев, Данияр Кобонов, Арсен Эралиев, Акжол Махмудов, Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тыныбекова и Айпери Медет кызы.