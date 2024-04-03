ГКНБ: В Ала-Букинском районе задержан так называемый «беспредельщик»

Бишкек, "Саясат.kg". 01.04.2024 года гр. «А.О.С.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР.

В ГКНБ Кыргызской Республики поступили обращения жителей Ала-Букинского района на жителя с.Ала-Бука «А.О.С.», 1971 г.р., ранее неоднократно судимого (4 раза за хулиганство и 1 раз за убийство), позиционирующий себя как криминальный авторитет и на регулярной основе применявший физическое насилие в отношении местных жителей, в частности владельцев коммерческих заведений в с.Ала-Бука.

01.04.2024 года гр. «А.О.С.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР. При этом в ходе проведенного обыска по месту жительства «А.О.С.» обнаружено и изъято нарезное оружие, без разрешительных документов, ведется следствие.

ГКНБ КР просит лиц, возможно ставших жертвой насилия задержанного «А.О.С.» обращаться по телефону доверия ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области (WhatsApp – 0995 012210).