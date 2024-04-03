Правительство США распределило семена кукурузы и удобрения 550 фермерским семьям

Бишкек, "Саясат.kg". Проект USAID «Агросоода» направлен на развитие устойчивых методов ведения сельского хозяйства и поддержку местных фермеров в Кыргызской Республике.

Пятьсот пятьдесят фермерских семей из Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей получили более двух тонн высокоурожайных семян кукурузы и 22,5 тонны удобрений от правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID). Это способствует улучшению производства молока у фермеров за счет повышения качества кукурузы, которая используется в качестве корма для крупного рогатого скота.

Помимо выдачи семян и удобрений проект USAID «Агросоода» организовал полное обучение и инструктаж на фермах по передовым методам выращивания кукурузы – всё это реализовано в рамках более обширной программы по расширению возможностей местных фермеров и повышению эффективности сельского хозяйства.

«Высокоурожайные сорта кукурузы стоят дороже местных сортов, что многим не по карману. Эта инициатива поможет семьям с низким уровнем дохода воспользоваться преимуществами высокоурожайных сортов. Урожай кукурузы будет более устойчивым к болезням и вредителям и увеличится на 30%. Такое безотходное решение обеспечивает скот высококачественным кормом, что в конечном итоге приводит к увеличению производства молока», отметила Кайя Адамс, директор миссии USAID в Кыргызской Республике.

Проект USAID «Агросоода» направлен на развитие устойчивых методов ведения сельского хозяйства и поддержку местных фермеров в Кыргызской Республике. Проект способствует развитию сельского хозяйства в Кыргызской Республике путем повышения производительности, расширения перерабатывающих мощностей, повышения продовольственной безопасности, развития деловых связей и обеспечения равного доступа к финансовым ресурсам, в том числе для женщин, молодежи и маргинализированных групп.

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