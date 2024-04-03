Минтранском ответил на критику по поводу состояния дорог

Однако, по данным ведомства, большая часть дорог находится на балансе муниципалитетов.

Дороги Бишкека и дороги других городов Кыргызстана находятся на балансах мэрий этих населенных пунктов. Соответственно, их строительством и содержанием занимается муниципалитет, сообщает пресс-служба МТиК КР

В пресс-релизе указано, что в социальных сетях все больше негативных комментариев по поводу состояния дорог. Однако, по данным ведомства, большая часть дорог находится на балансе муниципалитетов.

"В Кыргызстане насчитывается около 34 тыс. км автомобильных дорог, из них около 19 тыс. км находятся на балансе Министерства транспорта и коммуникаций. Содержание и асфальтирование дорог международного, государственного и местного значений являются прямой обязанностью Министерства транспорта и коммуникаций КР", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Далее в Минтранскоме отметили, что появление ям на автодорогах столицы Кыргызстана - естественный процесс.

"Это зависит от многих факторов, в том числе от погодно-климатических условий и интенсивности дорожного движения. Мэрия Бишкека работает над вопросами строительства и содержания городских дорог, она несет ответственность за их состояние", - сказано в сообщении.

Министерство транспорта и коммуникаций прилагает все усилия для ремонта и надлежащего содержания имеющихся на его балансе дорог международного, государственного и местного значений и старается максимально выполнять принятый план по их строительству и содержанию, даже перевыполняя этот план.

Напомним, 2 апреля на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты возмутились по поводу состояния дорог.



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