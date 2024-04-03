Минэкономики: В Кыргызстане наблюдается резкий рост нелегальной продажи ГСМ

В Кыргызстане наблюдается рост повсеместной нелегальной реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ) с баклажек.

Такие данные приводит Минэкономики.

Отмечается, что в 2022 году Кыргызстане было изъято 3 422 литра ГСМ, тогда как в 2023-м - уже 19 599 литров.

"Учитывая вышеизложенное, отмечаем о наличии высокой теневой составляющей на рынке горюче-смазочных материалов", - отмечают в ведомстве.

Напомним, в Минэкономики для снижения уровня нелегальной продажи и отслеживания ввоза и происхождения ГСМ предлагают ввести обязательную маркировку топлива с 1 июня 2024 года. Она будет проводиться молекулярными маркерами, наличие которых можно проверить с помощью устройств проверки и невозможно удалить.



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