Омбудсмен: Выселенная из дома и квартиры женщина вынуждена искать ночлег в мэрии

С тех пор, на протяжении 26 лет, она судится.

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы обеспечить восстановление нарушенных прав жительницы Каракола Сурии Матниязовой, оставшейся без жилья. Об этом сообщает пресс-служба главного правозащитника.

Там рассказали, что в 1997 году мэрия Каракола забрала у женщины на баланс муниципальной собственности ее земельный участок вместе с домом с формулировкой "для государственных нужд". Взамен мэрия предоставила жительнице Каракола квартиру. Однако позже объявились люди, которые претендовали на квартиру, ссылаясь на приватизацию.

"С тех пор, на протяжении 26 лет, она судится. В 2008 году суд вынес решение о выселении Матниязовой из данной квартиры, при этом обязал мэрию Каракола предоставить ей равнозначное жилье, - рассказывают в офисе омбудсмена. - Однако решение суда до сих пор не исполнено. Прокуратурой Каракола 3 марта 2020 года внесено представление об устранении нарушений".

Но, по словам Матниязовой, она до сих пор не может добиться того, чтобы ей обеспечили жилье взамен ее дома c участком, которые мэрия забрала еще в 1997 году. Женщина говорит, что вынуждена искать ночлег в здании мэрии Каракола.

В ноябре 2023 года на встрече с населением Иссык-Кульской области омбудсмен призвала полномочного представителя президента в регионе обеспечить соблюдение прав Матниязовой. Полпред ответил, что возьмет ситуацию под личный контроль.

Однако Матниязова в марте вновь пришла на прием к омбудсмену - мэрия все еще не исполнила решение суда, и она до сих пор не получила жилье.

Полномочный представитель президента по Иссык-Кульской области сменился, к новому попасть на прием не смогла.

Омбудсмен в очередной раз призвала государственные органы обеспечить исполнение судебного решения и акта прокурорского реагирования, а также привлечь виновных к ответственности.



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