Успеть за 90 секунд. В МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль

МЧС Кыргызстана рассказало, что делать в случае, если загорелся автомобиль.
В ведомстве напомнили, что машина — это настоящий склад легковоспламеняющихся материалов: бензин, масло, резина, краска, кожа или ткань, проводка и тому подобное.
Меры безопасности
Автомобиль полностью выгорает за 4-6 минут. Поэтому, оказавшись рядом с подобным пожаром, как можно быстрее покиньте место происшествия — на 10-15 метров по радиусу, так как может взорваться бензобак.
Пожарная безопасность авто зависит от бдительности и ответственности его владельца, соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, немаловажным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя в машине.
К действенным огнетушителям относятся порошковые. Они заправляются специальным составом, который дает возможность тушить различные горючие вещества, а также электрическое оборудование, находящееся под напряжением.
Приобретать огнетушитель нужно в специализированных магазинах, проверяя перед этим сертификаты пожарной безопасности и паспорт, в котором должен быть прописан срок годности.
Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во время чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднен.
Поведение при возгорании
Не паниковать.
Остановить автомобиль на обочине, дальше от людей, других машин, зданий и построек. Выключить мотор, высадить пассажиров, поставить на ручной тормоз, забрать документы из авто.
Помните: нельзя находиться внутри салона более 90 секунд.
Если огонь возле бензобака, немедленно отойдите и уведите всех на безопасное расстояние.
Причины возникновения пожара автомобиля
Неисправность электрической проводки.
Разгерметизация топливной системы.
Высокая температура некоторых деталей.
Курение в машине.
Неправильная перевозка опасных грузов.
Столкновение автомобилей.
Три важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле
Аптечка с медикаментами.
Огнетушитель.
Несинтетическая накидка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290567/