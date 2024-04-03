Успеть за 90 секунд. В МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль

МЧС Кыргызстана рассказало, что делать в случае, если загорелся автомобиль.

В ведомстве напомнили, что машина — это настоящий склад легковоспламеняющихся материалов: бензин, масло, резина, краска, кожа или ткань, проводка и тому подобное.

Меры безопасности

Автомобиль полностью выгорает за 4-6 минут. Поэтому, оказавшись рядом с подобным пожаром, как можно быстрее покиньте место происшествия — на 10-15 метров по радиусу, так как может взорваться бензобак.

Пожарная безопасность авто зависит от бдительности и ответственности его владельца, соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, немаловажным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя в машине.

К действенным огнетушителям относятся порошковые. Они заправляются специальным составом, который дает возможность тушить различные горючие вещества, а также электрическое оборудование, находящееся под напряжением.

Приобретать огнетушитель нужно в специализированных магазинах, проверяя перед этим сертификаты пожарной безопасности и паспорт, в котором должен быть прописан срок годности.

Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во время чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднен.

Поведение при возгорании

Не паниковать.

Остановить автомобиль на обочине, дальше от людей, других машин, зданий и построек. Выключить мотор, высадить пассажиров, поставить на ручной тормоз, забрать документы из авто.

Помните: нельзя находиться внутри салона более 90 секунд.

Если огонь возле бензобака, немедленно отойдите и уведите всех на безопасное расстояние.

Причины возникновения пожара автомобиля

Неисправность электрической проводки.

Разгерметизация топливной системы.

Высокая температура некоторых деталей.

Курение в машине.

Неправильная перевозка опасных грузов.

Столкновение автомобилей.

Три важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле

Аптечка с медикаментами.

Огнетушитель.

Несинтетическая накидка.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290567/