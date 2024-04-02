В Аксы конфликт из-за очереди в парикмахерскую привел к смерти 18-летнего парня

В Аксыйском районе погиб 18-летний парень от ножевого ранения, подозреваемому 16 лет, сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По данным милиции, 31 марта в 20.30 из больницы поступил вызов о том, что к ним поступил житель села Кош-Добо несовершеннолетний М.Д. с диагнозом ножевое ранение левой теменной области и правой ладони.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, начата доследственная проверка.

Милиционеры осмотрели место ЧП со следами крови и изъяли складной нож.

Установлено, что в тот день в 16.30 одиннадцатиклассник К.М. пришел в парикмахерскую и у него с девятиклассником М.Д. произошел конфликт из-за очереди. Они вышли на улицу, где К.М. нанес удар оппоненту, тот ударился головой об стену, М.Д. вставая вынул нож и ранил К.М. в ногу и лицо. В результате одиннадцатиклассник К.М. умер в 21.50 того же дня в отделении реанимации районной больницы.

М.Д. был госпитализирован в отделение травматологии.

В настоящее время расследование продолжается, назначены экспертизы.

В милиции отметили, что статью в ходе следствия, возможно, переквалифицируют.

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