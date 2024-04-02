Вблизи кыргызско-казахской границы зафиксировали подземные толчки

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалось.

На территории Казахстана вблизи границы с Кыргызстаном 1 апреля в 12.14 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре около 3,5 балла.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана: в 28 км к юго-востоку от с. Жамбыл, в 30 км к югу от г. Мерке, в 58 км к юго-западу от г. Кара-Балта, в 118 км к юго-западу от г. Бишкека.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалось.

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