В Бишкеке зарегистрировано 2257 случаев заражения корью, родителей призывают вакцинировать детей

Вирус кори по-прежнему активно циркулирует в Бишкеке.

На 1 апреля 2024 года зарегистрировано 2257 подтвержденных случаев, сообщили в столичном госсанэпиднадзоре.

По данным специалистов, корь — одна из самых заразных болезней в мире. Она передается при контакте с инфицированными выделениями из носа или гортани (при кашле или чихании) или при вдыхании воздуха, которым дышал больной человек.

Основная причина роста заболеваемости — отказы от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.

На основании научно обоснованных рекомендаций Научно-технической группы экспертов по иммунизации Министерство здравоохранения внесло изменения в календарь профилактических прививок КР.

Приказом МЗ КР № 237 от 5 марта 2024 года срок вакцинации детей 6 лет краснушно-паротитно-коревой вакциной перенесен на возраст 2 года.

«Уважаемые горожане! Единственным надежным способом профилактики кори является вакцинация. Берегите себя и своих детей!» — говорится в сообщении.

Кабар