В Бишкеке продлено ограничение мест на проведение митингов

Бишкек, "Саясат.kg". Данные ограничения вступили в силу и будут действовать с 1 апреля по 30 июня 2024 года (включительно).

Первомайская администрация согласно обращению управления внутренних дел в целях предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков, а также руководствуясь Законом Кыргызской Республики «О мирных собраниях» обратилась в районный суд с заявлением о временном продлении ограничения мест на проведение митингов.



Суд Первомайского района признал законным решение акимиата об ограничении мест мирных собраний и митингов, проводимых на площади «Ала-Тоо» и примыкающих к нему бульвару Эркиндик от ул. Линейной до пр. Чуй города Бишкек, а также возле зданий Жогорку Кенеша КР и примыкающего к нему парка им. Панфилова, Администрации Президента КР, на территории сквера им. Т. Турсунбаевой, Верховного суда КР, Посольства РФ, ГКНБ КР, МВД КР, за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади «Ала-Тоо».



Данные ограничения вступили в силу и будут действовать с 1 апреля по 30 июня 2024 года (включительно).



Отметим, что все собрания и митинги должны проходить в сквере им. М. Горького на пересечении улиц Рыскулова и Н.Исанова.