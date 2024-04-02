Задержан еще один подозреваемый в телефонном мошенничестве. На этот раз в Токмоке

В Чуйской области установлен и задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Известно, что 3 января 2024 года в ОВД Токмока с заявлением обратился Д. Т., 1972 года рождения. Он просил принять меры в отношении неустановленного лица, который 2 января 2024 года около 18:45, позвонив ему, представился зятем и обманным путем, сообщив, что попал в дорожно-транспортное происшествие, попросил перечислить на абонентский номер денежные средства в сумме 20 000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Токмока, и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество" УК КР.

При проведении следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого. Им оказался К. А., 1992 года рождения, который в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений СИН МЮ КР.

Кроме этого, проверяется причастность подозреваемого К. А. к совершению других аналогичных преступлений на территории области. Следствие продолжается.



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