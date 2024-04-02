Эксперт разъяснила, как упростили доступ нуждающихся к сильным обезболивающим

Вот некоторые пункты, которые важно знать врачам и пациентам.

Теперь кыргызстанцы, которым нужны сильные анальгетики, могут получить их значительно легче. Подробности редакции Kaktus.media рассказала сопредседатель Ассоциации паллиативной и хосписной помощи, кандидат фармацевтических наук Милана Тургуналиева.

По ее словам, в Кыргызстане ежегодно в паллиативной помощи нуждается от 19 508 до 25 265 человек. И можно предположить, что сейчас число пациентов, нуждающихся в ежедневной паллиативной помощи, равно 3 300.

По данным ВОЗ, 80% паллиативных больных испытывают сильные боли.

При получении сильных анальгетиков, как напомнила сопредседатель ассоциации, имелись сложности в выписывании рецепта, которые создавали преграду оказанию своевременной медицинской помощи больному: подпись руководителя, гербовая печать, сдача пустых ампул, срок действия рецепта в течение пяти дней, прикрепление больных к аптекам и так далее.

После работы большой рабочей группы внесены поправки в документы, регулирующие выписку находящихся под особым контролем жизненно важных лекарственных средств для лечения сильной боли.

Вот некоторые пункты, которые важно знать врачам и пациентам.

Срок действия рецепта на опиоидный анальгетик и психотропные препараты теперь составляет 14 дней, а не пять, как раньше.

С таким рецептом теперь любой паллиативный пациент, не только с онкологией на четвертой стадии заболевания, может получить данные препараты в любой отпускающей аптеке республики, вне зависимости от административно-территориальной привязки (прописки).

При выписке из стационара пациента, который нуждается в сильных анальгетиках, больница должна выдать пациенту опиоидный анальгетик и психотропные препараты в объеме пятидневной потребности, чтобы он успел встать на учет в ГСВ/ЦСМ по месту жительства и начал получать данные препараты амбулаторно.

С 2024 года пациенты с онкологией на четвертой стадии могут получить таблетированный морфин на льготных условиях без ограничений.



"Паллиативная помощь – это помощь людям, чья болезнь не поддается излечению, облегчающая их страдания и оказывающая этим людям поддержку в трудное для них время. Знать это и оказывать данную помощь - долг каждого врача, фармацевта и даже простого гражданина", - подчеркнула сопредседатель Ассоциации паллиативной и хосписной помощи Милана Тургуналиева.



URL: https://kaktus.media/498599