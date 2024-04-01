Мээрим Алдамуратова: Как от рака, так и от туберкулеза никто не застрахован

"Я была в шоке! Направили на лечение в МЛУ-отделение Национального центра фтизиатрии".

"Теперь я уже бывший пациент, я вылечилась от туберкулеза. Почти год лежала в Национальном центре фтизиатрии и восемнадцать месяцев была на химиотерапии. В феврале 2024 года моё лечение закончилось. Свою болезнь почувствовала в начале августа 2022 года. У меня был отпуск, и я отдыхала на Иссык-Куле. Там были град и ливни, я простудилась, начала кашлять, неделю держалась температура. До Иссык-Куля активно занималась спортом, была начинающим альпинистом. В мае перед альпиниадой и восхождением на пик "Комсомолец" проходила медицинский осмотр, и всё было нормально, а летом начала худеть, испытывала усталость, пропал аппетит, - рассказала Мээрим Алдамуратова в беседе с медиаэкспертом по вопросам здравоохранения Еленой Баялиновой во время мероприятия, посвященного месячнику по борьбе с туберкулезом. Во всем мире он проводится в марте.

Вначале кашля не было, но постоянно хотелось спать. Тогда я думала, что устала из-за моего активного графика, потому что параллельно с горами я еще посещала IT-курсы и танцы. Кашель проявился после простуды, после нескольких капельниц я планировала выйти на работу. Но мама настояла обратиться к врачу, потому что я сильно похудела, не проходил кашель, и мокрота была зелено-желтого цвета. Сдала мокроту на анализ, и через три-четыре дня мне позвонили из больницы и сказали, что у меня туберкулез устойчивой формы. Я была в шоке! Направили на лечение в МЛУ-отделение Национального центра фтизиатрии.

Мой доктор Елена Васильевна Жданова приняла меня с теплотой и вниманием, сказала, чтобы я не переживала, что меня вылечат. Моё выздоровление – в целом заслуга персонала НЦФ. Помогло и то, что я правильно приняла и оценила ситуацию. Во время лечения старалась чем-то отвлекать себя: читала книги, рисовала картины по номерам, учила дистанционно английский язык, гуляла на свежем воздухе, меня поддерживали близкие и подруги. Это уже потом, после выписки из больницы, я почувствовала на себе стигму. Некоторые считали, что меня надо держать в закрытом пространстве и мне нельзя гулять по городу, хотя в тот момент я уже не могла передать инфекцию.

Часть моих друзей и коллег, которым я помогала в трудные времена, не написали и не пришли меня проведать. Один мой коллега подарил мне микрофон-петличку, чтобы я могла вести свой блог в Инстаграм. Одноклассники в качестве помощи перечислили 20 тысяч сомов. Но больше нужна была, конечно, моральная поддержка.

Напрасно все думают, что туберкулезом болеют только заключенные и бедные. Я, можно сказать, доказательство того, что это не так, потому что всегда вела здоровый образ жизни, не пила, не курила, принимала витамины и всё равно заболела туберкулёзом. Как от рака, так и от этого заболевания никто не застрахован!

Всем, кто в данное время преодолевает болезни и трудности, хочу сказать, что не нужно терять надежды! Самое главное в лечении любого заболевания, когда вы сохраняете позитивный настрой и уверены, что преодолеете все преграды и трудности.

Надо научиться радоваться элементарным мелочам, тому, что вы просыпаетесь, дышите, видите этот мир и что вокруг вас есть другие люди и, самое главное, семья, которая играет важную роль в вашей поддержке от стигмы и осуждения".





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