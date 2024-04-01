Совместную борьбу с терроризмом обсудили Кыргызстан и Россия

Кыргызстан и Россия выразили готовность совместно противостоять трансграничным угрозам терроризма.

Информация об этом опубликована на сайте МИД РФ в заявлении по итогам двусторонних межмидовских консультаций в Бишкеке.

В сообщении говорится, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

«Подчеркнуты исключительная прерогатива региональных сил в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость совместно противостоять трансграничным угрозам», — отмечается в документе.

Уточняется, что под такими угрозами подразумеваются радикализм и терроризм, а также производство и незаконный оборот наркотических средств.

В ходе переговоров также была подчеркнута важность укрепления роли ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и взаимодействия в рамках этих объединений.

Ранее представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России предупредило, что через социальные сети и популярные мессенджеры, такие как Telegram, ведется активная вербовка граждан, в том числе несовершеннолетних детей, для участия в террористических актах на территории РФ. Кыргызстанцев призвали не поддаваться вербовке для участия в терактах в России.



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