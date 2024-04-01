Маркировку топлива в Кыргызстане намерены ввести с 1 июня

В Кыргызстане предлагают ввести обязательную маркировку топлива с 1 июня 2024 г. Минэкономики вынесло проект-постановление кабмина на общественное обсуждение.

Из документа следует, что маркировать топливо предлагается молекулярными маркерами, наличие которых можно проверить с помощью устройств проверки и невозможно удалить.

Обязательная маркировка будет распространяться на следующие виды топлива:

- бензины моторные, специальные, легкие и средние дистилляты, прочие бензины и дистилляты (код ТН ВЭД 271012110-271012900, 2710191100-2710191500, 2710192500);

- дизельное топливо (ТН ВЭД 2710193100-2710194800, 2710201100-2710201900);

- средние дистилляты (в отношении зимнего дизельного топлива, код ТН ВЭД ТН ВЭД 271019290).

Данное решение нужно для реализации статьи 345 Налогового кодекса Кыргызской Республики в части маркировки нефтепродуктов.

Законопроект позволит уполномочить оператора маркировки топлива предоставлять заключение на наличие маркера в топливе и классификации продукции по физическим показателям (на соответствие бензину и дизельному топливу).

Кроме того, это даст возможность "обелить" рынок горюче-смазочных материалов и внедрить передовые методы администрирования. По данным Минэкономики, на данный момент в КР наблюдается большой объем теневого топлива на рынке ГСМ.

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