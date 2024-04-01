Конфискованные судом машины "застряли" у налоговиков. Прокуратура передала их государству

По представлению прокурора восемь автомобилей стоимостью 4,1 млн сомов переданы в собственность государства.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как уточняется, прокуратура Баткенской области проверила исполнение судебных актов 2022 и 2023 годов в подразделении службы судебных исполнителей Баткенского района и других государственных органах.

В ходе проверки выяснилось, что в результате "незаконных действий судебных исполнителей Баткенского района и невыполнения ими своих обязанностей в соответствии с требованиями закона" восемь автомобилей, конфискованных судебными органами в пользу государства в 2022 году, не были своевременно переданы в государственную собственность и находятся в незаконном ведении управлений Государственной налоговой службы по Баткенскому району и городу Баткену.

Прокуратура области внесла акт прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которого восемь автомобилей стоимостью 4 млн 124 тыс. сомов переданы Государственному агентству по управлению государственным имуществом и приняты в государственную собственность, сказано в сообщении.

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