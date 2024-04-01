Кыргызстанцы попали в ДТП в России, одна женщина погибла

Решается вопрос доставки тела в Кыргызстан
Гражданка Кыргызстана погибла в ДТП в России, сообщили в пресс-службе МИД КР.
По данным ведомства, авария с участием кыргызстанцев произошла 29 марта на 93 километре автотрассы Челябинск-Троицк. В результате ДТП 51-летняя Ж.Г.М. скончалась на месте от полученных травм.
«Генеральным консульством Кыргызской Республики в Екатеринбурге установлены контакты с родственниками погибшей и оказана необходимая консульско-правовая помощь. В настоящее время прорабатывается вопрос доставки тела в Кыргызстан для дальнейшего захоронения», - говорится в сообщении.
Вести.kg