Жители Бишкека жалуются на то, что карманные кражи участились

Ваши первые действия, если украли телефон или деньги?

Жители Бишкека жалуются, что карманные кражи в микроавтобусах и общественном транспорте, а также в общественных местах (автобусах) участились. Есть пострадавшие, у которых украли телефон по второму разу.

В столичном ГУВД, куда обратились Vesti.kg, ответили, что борются с преступниками, которые промышляют кражами.

«Горожанам и гостям необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, - сказали в пресс-службе ведомства. – Обращать внимание на людей, которые пытаются к вам подойти поближе, встают сзади или сбоку. Не демонстрировать деньги и телефоны незнакомцам. В магазинах не оставлять личные вещи в тележках и корзинках для покупок».

Правоохранители отметили, что реагируют не только по фактам краж, которые уже произошли, но и работают через профилактические меры.

«Время от времени проводим мероприятия. Так, в последний раз, в них участвовали более 400 сотрудников личного состава ГУВД. Тогда раскрыли 40 карманных краж, задержали ряд лиц, в том числе состоящих на оперативном учете как члены ОПГ. Ликвидировали 5 групп, которые специализировались на таких преступлениях», - сказали там.

В случае, если кража уже произошла, пострадавшим следует как можно быстрее обратится в милицию. Либо к ближайшему сотруднику, либо по телефонным номерам: 102, 0554 110 314, 0706 102 102, 0707 757 551, 0703 351 565.

Добавим, что преступников порой провоцируют деньги и телефоны, которые по неосторожности люди оставляют без присмотра, либо их легко вытащить из карманов.

В случае, если преступников несколько, те устраивают толчею около входа, и необходимо быть особо внимательным в этот момент.

В случае утери денег и телефона в транспорте, необходимо обратиться к водителю с просьбой заблокировать двери. Попросите других пассажиров, чтобы позвонили на телефон, либо помогли в отношении подозрительных лиц.

По факту кражи необходимо написать заявление и периодически интересоваться у правоохранителей состоянием дела.

Вести.kg