В субботнике в Бишкеке приняли участие 15 тыс. человек, вывезено 270 тонн мусора

30 марта в рамках двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории города Бишкека прошли субботники.

Как сообщила пресс-служба мэрии, приняли участие сотрудники 507 государственных, муниципальных учреждений и хозяйствующих субъектов и более 15 тыс. горожан.

По итогам мероприятия посажено 615 деревьев разных пород. Задействована 61 спецтехника, вывезено 270 тонн мусора.

По результатам субботника:

- Ленинский район: в субботнике приняли участие 5190 человек, посажено 330 деревьев, задействовано 17 единиц спецтехники.

- Октябрьский район: принимали участие 2825 горожан, посажено 130 деревьев, задействовано 19 единиц спецтехники.

- Первомайский район: 3709 человек приняли участие в субботнике, посажено 80 деревьев, задействовано 17 единиц спецтехники.

- Свердловский район: участвовали 3375 человек, посажено 75 деревьев, задействовано 8 единиц спецтехники.

В настоящее время продолжаются работы по вывозу мусора, собранного в ходе субботника.

С 11 марта по 11 мая объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению столицы. В отношении лиц, не принявших участие, будут наложены штрафы Муниципальной инспекцией согласно Кодексу о правонарушениях.

Экология АКИpress