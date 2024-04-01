Танцоры из Кыргызстана завоевали серебро на международном турнире в Испании

Они заняли второе место среди 26 пар из 10 стран мира

Кыргызстанцы Владимир Вырлеев и Мария Прощлецова завоевали серебро на международном турнире по спортивным бальным танцам в Испании. Об этом сообщили в Федерации танцевального спорта КР.

Соревнования Open Taken Place прошли 30 марта в городе Камбрильсе под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации – WDSF. В них принимали участие спортсмены из Испании, Чехии, Италии, Эстонии, Португалии, Китайского Тайбэя, Кыргызстана и других европейских и азиатских стран.

Владимир Вырлеев и Мария Прощлецова в категории «молодежь, латина» заняли второе место среди 26 пар из 10 стран мира.

Вести.kg

