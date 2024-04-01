В аэропорту Оша задержали члена ОПГ Кольбаева по прозвищу Таранчы

Он пытался обложить данью работников горнодобывающих фирм в Чаткале
В аэропорту города Ош задержали активного члена ОПГ покойного К.Асанбека Н.Н.К., известного по провощу Таранчы.
По данным пресс-службы ГКНБ, Н.Н.К. под угрозой физической расправы предпринимал попытки обложить данью работников горнодобывающих фирм на территории Чаткальского района Джалал-Абадской области. В настоящее время по фактам вымогательств со стороны Н.Н.К. проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Вести.kg