Камчыбек Ташиев: У террористов нет национальности

Бишкек, "Саясат.kg". Попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства...

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в «Крокус Сити Холл».

"Кыргызстан скорбит о произошедшем в «Крокус Сити Холл». У террористов нет национальности и обвинять в произошедшем целую нацию, идя на поводу у членов террористических организаций, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и поднятии антимигрантских настроений в РФ неуместно. Я со своей стороны могу твердо подчеркнуть порядочность спецслужб РТ, их борьба с террористическими и экстремистскими организациями безустанно идет своим чередом. Попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства, однако заказчики теракта не случайно выбрали представителей одной нации. Надеюсь, что принимаемые совместные усилия спецслужб братских стран не допустят реализации преступных целей т.н. «псведоисламистов», - написал Камчыбек Ташиев.