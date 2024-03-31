Задержан государственный инспектор СП КР за вымогательство у директоров школ и детских садов города Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". Государственный инспектор СП КР «М.Ф.К.» в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержана и водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по демонтажу системной коррупции в государственных органах, выявлена устойчивая коррупционная схема в деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики, выраженная в незаконном получении денежных средств (взятки) от руководителей общеобразовательных школ и центров детского творчества г.Бишкек, финансируемых из государственного бюджета.

Следствием установлено, что государственный инспектор СП КР «М.Ф.К.», при проведении аудита Управления образования Октябрьского района мэрии г.Бишкек под предлогом указания в акте грубых финансовых нарушений, а также за непроведение дальнейшего аудита финансово-хозяйственной деятельности 22 общеобразовательных учреждений (19 школ и 3 центра детского творчества) за 2022 год, вымогала денежные средства у руководства Управления. В свою очередь, руководство Управления образования Октябрьского района мэрии г.Бишкек в целях исполнения требований проверяющего, собрали по 25 тыс. сомов с каждого образовательного учреждения указанного района.

Следует отметить, что своими незаконными действиями государственный инспектор СП КР принудила руководителей образовательных учреждений к совершению противоправных действий путем сбора денежных средств различными способами (сбор у родителей под различными предлогами и т.д.).

В рамках досудебного производства по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 343 ч.1 УК КР государственный инспектор СП КР «М.Ф.К.» в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержана и водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Кроме того, ГКНБ КР проводится аналогичная работа по выявлению и документированию незаконных действий работников СП КР в ходе проверки других районных Управлений образования и образовательных учреждений г.Бишкек.