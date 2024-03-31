Эхинококкоз и альвеококкоз могут привести к инвалидизации, - врач

Заболевания эхинококкозом и альвеококкозом могут привести к инвалидизации.

Это может зависеть от степени тяжести заболевания, сообщила врач-паразитолог Департамента госсанэпиднадзора Гульнара Минбаева.

Результаты наблюдений и исследований во всем мире показывают, что заболевания могут привести к частичной инвалидизации. То есть активная жизнь будет ограничена, и некоторые ранее доступные действия могут быть недоступны.

«Существует осложненная форма заболевания, при которой может произойти инвалидизация. Человек может стать зависимым от кого-то. Может случиться так, что пациенту понадобится пересадка органа. Например, в одном случае в Алае парень заболел, и его печень была поражена. Для его спасения потребовалась пересадка, и его брат выступил донором. Они отправились в Индию, где была проведена операция по пересадке печени. После операции состояние пациента улучшилось, в то время как его брату-донору стало хуже», - добавил он.

АКИpress