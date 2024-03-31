Кыргызстан относится к эндомичной зоне по заболеваниям эхинококкозом и альвеококкозом

В Кыргызстане одной из проблем являются заболевания эхинококкозом и альвеококкозом.

Ежегодно регистрируются от 1500 случаев эхинококкоза и от 300 случаев альвеококкоза.

Как рассказала врач-паразитолог Департамента госсанэпиднадзора Гульнара Минбаева, для Кыргызстана это большие цифры, и страна относится к эндомичной зоне по заболеваниям. В соседних странах регистрация заболеваний в 2 раза ниже.

Эхинококкоз и альвеококкоз являются паразитарными заболеваниями печени, вызываемыми определенными разновидностями глистов. Основным отличием альвекоккоза от эхинококкоза состоит в том, что альвеококк может прорастать в соседние органы, крупные сосуды и желчные протоки, что делает это заболевание похожим на злокачественную опухоль, но с более медленным ростом ткани паразита.

Минбаева добавила, что основным носителем на сегодняшний день является собака, но можно заразиться и от других домашних животных.

АКИpress