Холодная ночь ожидается 1 апреля, когда прогнозируется 0…+5 градусов, - синоптики

К вечеру 29 марта на большей части территории страны ожидаются осадки. Кроме Иссык-Кульской области.

Самая холодная ночь ожидается 1 апреля, когда прогнозируется 0…+5 градусов, сказала заведующая отделом метеорологических прогнозов Гидрометеорологической службы при МЧС Нуризат Дооранова в эфире «Биринчи радио».

Она представила прогноз погоды на три дня:

С 29 марта по 1 апреля в связи с осадками и повышением температуры воздуха в горных районах страны ожидается сход снежных лавин. Рекомендуется соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.

К вечеру 29 марта на большей части территории страны ожидаются осадки. Кроме Иссык-Кульской области.

Ночью 30 марта в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях на большой части территории, в Иссык-Кульской и Нарынской областях ночью местами, а днем по всей республике ожидаются дожди. В высокогорных, горных районах снег.

Ночью 31 марта осадки ожидаются на большой части территории Чуйской, Ошской, Иссык-Кульской областей, местами в Таласской и Нарынской областях, в горных и предгорных областях Жалал-Абадской области.

С 31 марта только в Чуйской и Иссык-Кульской областях ожидаются осадки, по остальной территории без осадков.

1 апреля в Чуйской и Иссык-Кульской областях ожидаются осадки.

Днем 1 апреля, ночью 2 и 3 апреля преимущественно по республике без осадков.

С 29 марта ожидается понижение температуры в долинных районах Чуйской области до +12…+17. С 30 марта понижение днем до +6…+11, ночью до +3…+8.

Самая холодная ночь ожидается 1 апреля, когда прогнозируется 0…+5.

Днем с 1 апреля идет постепенное повышение температуры.

Экология АКИpress