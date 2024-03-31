В Таласе задержаны члены ОПГ Камчы Кольбаева

При этом, с декабря 2023 года по настоящее время, требуемая сумма возросла до 250 000 сомов с учетом так называемого "процента" за задержку долга.

ГКНБ КР совместно с милицией в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Таласской области был выявлен факт вымогательства денежных средств со стороны представителей ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности установлено, что члены ОПГ покойного Камчы Асанбека Ж.А.А, К.Э.Ж. и другие лица путем угрозы физической расправой вымогали денежные средства в размере 250 000 сомов у гражданина Т.Т.Т.

Указанные лица вымогали данную сумму денежных средств под предлогом того, что к ним обратился гражданин Республики Казахстана с просьбой вернуть долг в размере 60 000 сомов у Т.Т.Т.

При этом, с декабря 2023 года по настоящее время, требуемая сумма возросла до 250 000 сомов с учетом так называемого "процента" за задержку долга.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п.1, ч.4, ст.208 (Вымогательство) УК КР, в рамках которого по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий был задержан К.Э.Ж. при получении части требуемой суммы в размере 140 000 сомов.

Следует отметить, что указанные лица незаконно завладели автомобилем марки BMW 530 принадлежащей Т.Т.Т. в качестве залога вымогаемой суммы, которая обнаружена в ходе обыска в гараже задержанного К.Э.Ж.

По данному факту задержанные К.Э.Ж. и Ж.А.А. водворены в ИВС УВД по Таласской области.

В настоящее время продолжаются следственно – оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к данному преступлению.

ГКНБ КР призывает граждан, владеющих информацией о фактах вымогательства со стороны членов ОПГ, незамедлительно сообщать по тел.0312-66-04-75 анонимность гарантируется

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