Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана

Президент в интервью агентству «Кабар» прокомментировал результат сборной Кыргызстана на Кубке Азии.

По словам Садыра Жапарова, государство начало последовательное финансирование, предоставляя соответствующие условия отечественным футболистам и было бы несправедливо ожидать очень быстрых результатов.

«Это правда, что раньше футболистам не уделяли должного внимания. Финансовые проблемы не были полностью решены. С прошлого года занимаемся этим. Мы начали модернизацию стадионов, приводя их в соответствие с мировыми стандартами. В этом году намерены выделить $5 миллионов. Если говорить коротко, результаты надо ждать как минимум через три-четыре года. К тому же результата не будет, если во главе Кыргызского футбольного союза не будет стоять тот, кто будет жестко контролировать все и всех. Самое главное — нужно уделять пристальное внимание тренировкам футболистов. Должен быть порядок. Мы это хорошо знаем. Поэтому вчера я предложил Камчыбеку Кыдыршаевичу, чтобы он сам возглавил Кыргызскую федерацию футбола», — сказал президент.

Садыр Жапаров также отметил, что и от тренера многое зависит. Если тренер не будет следить тщательно, то упражнения могут вызвать нагрузку на сердце спортсмена и поставить под угрозу его здоровье.

«Поэтому должен быть тренер, который хорошо разбирается в своей работе. Он должен четко понимать, на какой позиции должен играть футболист на поле, чтобы принести пользу. Поэтому мы вынуждены пригласить тренера из-за границы. Сейчас открывается филиал клуба «Барселона». Клуб начнет приносить плоды через 10-15 лет. Дети, окончившие этот клуб, начнут играть на мировом уровне. Затем они постепенно достигнут тренерского уровня, и тогда у нас будут свои тренеры. Мы не должны отчаиваться. Кок бору тоже командная игра. Будем надеяться, что в будущем Кыргызстан по футболу достигнет того же уровня, который показывает сегодня в борьбе. Будьте терпеливы», — заключил Садыр Жапаров.

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