ДТП с девочкой. Бывшего главу ГОВД Балыкчы водворили в СИЗО

Бывшего главу ГОВД Балыкчы Бектура Осмонбаева водворили в СИЗО.

Соответствующее решение вынес Каракольский городской суд.

Вчера, 29 января, суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Бектуру Осмонбаеву и его брату Бекзату Казакову.

Казакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 354 УК КР "Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, органа дознания". В отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Осмонбаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 337 "Злоупотребление должностным положением", 312 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств", 144 "Оставление в опасности". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до двух месяцев, то есть до 26 марта.

Напомним, 26 января в Балыкчы сбили ученицу 5-го класса. Отец девочки заявил, что сбил ее начальник ОВД Бектур Осмонбаев в состоянии алкогольного опьянения. На экспертизу Осмонбаев отправил своего трезвого младшего брата Бекзата Казакова. Позже стало известно, что Осмонбаев и его брат - оперуполномоченный инспектор милиции - освобождены от должностей.

Девочка находится в больнице. Отец сбитой в Балыкчы школьницы отказался от претензий к задержанным милиционерам.





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