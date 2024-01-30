Задержаны специалисты Государственного учреждения «Унаа»

Бишкек, "Саясат.kg". В результате, чего государственному бюджету нанесен многомиллионный ущерб.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР была выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема, организованная отдельными сотрудниками ГУ «Унаа» в сговоре с частными лицами, занимающимися перегоном автотранспортных средств в целях уклонения от таможенных и других платежей.

Так, специалисты ГУ «Унаа» организовали коррупционную схему, где частные лица занимались ввозом автомашин под видом отдельных запчастей кузова и двигателя, что позволило им значительно снизить таможенные сборы за ввоз. Однако, ввезенные подобным образом автомашины не имели первичных документов для постановки на учет. Несмотря на это, Специалисты ГУ «Унаа» в целях получения материальной выгоды, войдя в сговор с частными лицами, занимающимися ввозом автотранспортных средств из Республики Корея, на протяжении последних нескольких лет, поставили на учет свыше 600 единиц автотранспортных средств территории без первичных документов. В результате, чего государственному бюджету нанесен многомиллионный ущерб.

В ходе проведённых следственно-оперативных мероприятий в рамках материалов досудебного производства за причастность к коррупционной схеме, 29 января 2024 года, были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики специалисты ГУ «Унаа» А.А.А. и Т.М.М. и другие причастные лица С.Л.А. и У.Б.М.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению других причастных лиц ГУ «Унаа».