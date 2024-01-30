Стоимость полисов медицинского страхования с февраля изменится. Почему и на сколько

С 1 февраля 2024 года изменится стоимость обязательного медицинского страхования для граждан в Кыргызстане.

Об этом сообщает пресс-служба ФОМС КР.

Согласно приказу Министерства здравоохранения КР "О стоимости полиса обязательного медицинского страхования" от 25 января 2024 года №78, с 1 февраля 2024 года стоимость полисов ОМС изменяется:

- для граждан Кыргызстана, членов семей, трудящихся из государств - членов Евразийского экономического союза, законно находящихся и на законном основании осуществляющих трудовую деятельность на территории Кыргызской Республики, а также для беженцев, лиц, ищущих убежище в КР, и кайрылманов полис ОМС со сроком действия на 12 календарных месяцев составит 1 840 сомов (было 1 722);

- для иностранных граждан, лиц без гражданства со сроком действия стоимость полиса на 6 календарных месяцев составит 5 955 сомов (было 8 196 сомов), на 12 календарных месяцев - 11 910 сомов (было 16 391 сом);

- для иностранных лиц, обучающихся в образовательных организациях Кыргызстана, со сроком действия на 12 календарных месяцев составит 11 910 сомов.

Размер стоимости полисов для граждан КР, трудящихся из стран - членов ЕАЭС, кайрылманов и беженцев производится исходя из прожиточного минимума для социально-демографической группы, сложившейся в КР за предыдущий календарный год, определяемый Национальным статистическим комитетом КР (не позднее 15 января).

Размер стоимости полиса для иностранцев производится исходя из среднемесячной заработной платы иностранных граждан за предыдущий календарный год и определяется Национальным статистическим комитетом КР в июне года, следующего за отчетным.



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