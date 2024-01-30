Видео - Команда 9 Службы ГКНБ КР готовится к участию в Чемпионате мира среди специальных подразделений

Бишкек, "Саясат.kg". Команда 9 Службы представит Кыргызскую Республику на этом престижном 5-ом юбилейном мероприятии, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализм.

Команда спецназа 9 Службы объявляет свое участие в Чемпионате мира среди специальных подразделений, который пройдет в период с 3 по 7 февраля в городе Дубаи, ОАЭ. Соревнования соберут более 85 команд из 50 стран по всему миру.

Команда 9 Службы представит Кыргызскую Республику на этом престижном 5-ом юбилейном мероприятии, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализм. Участие в данном мероприятии является отличной возможностью для наших военнослужащих спецназа продемонстрировать свои навыки и обменяться опытом с коллегами из других стран.

Справочно: команда 9 Службы принимала участие в 2022 и 2023 годах, где вошла в 10ку сильнейших команд, и в одном из сложнейших полос препятствий заняла 3 место дважды.