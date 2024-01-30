Состоялось открытие ДОУ «Алтын-балалык» ГКНБ КР

Бишкек, "Саясат.kg". Учреждение состоит из двух этажей и рассчитано на 220 мест.

Сегодня, 30 января 2024 года в г.Бишкек, состоялось официальное открытие дошкольного образовательного учреждения №7 «Алтын-балалык» Национального комитета КР.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Учреждение состоит из двух этажей и рассчитано на 220 мест. Образовательное учреждение полностью оснащено всеми необходимыми условиями и мебелью. «Алтын-балалык» принимает детей от 2,5 лет и выше, для подготовки к старшей школе.

Следует отметить, что строительство ДОУ №7 «Алтын балалык» финансировалось из резервного фонда Президента Кыргызской Республики.