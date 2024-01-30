В Бишкеке подорожала стоимость проезда в общественном транспорте

Сегодня повысилась стоимость проезда в общественном транспорте Бишкека.

При безналичной оплате в троллейбусах и муниципальных автобусах, где установлены валидаторы, — 17 сомов, при наличной — 20 сомов. Такой же будет цена и в маршрутках, и в частных малогабаритных автобусах.

При наличной оплате в муниципальном транспорте пассажирам будут выдавать разовый билет.

Оплатить проезд можно не только транспортной картой «Тулпар», но и другими способами:

бесконтактные карты VISA и «Элкарт» всех банков Кыргызстана;

виртуальная карта NFC (NFC доступен для обладателей андроид-смартфонов с поддержкой технологии. Чтобы воспользоваться этим видом оплаты, необходимо зайти в приложение, нажать на значок бесконтактной оплаты и поднести к валидатору);

ввод кода транспорта в приложении «Тулпар». Наклейки с QR-кодами размещены как снаружи, так и в салоне транспорта;

QR-сканирование в приложении «Тулпар», а также Balance, Mbank, MegaPay, «Компаньон», «О! Деньги», «Элсом» и других.

Оплачивая услуги через приложения некоторых мобильных операторов и банков, можно получить бонусы — снижение стоимости поездок и начисление кешбэка.

После повышения тарифа в общественном транспорте начнут работать контролеры для выявления безбилетников. У них будут специальные аппараты для проверки факта оплаты пассажирами через транспортные и банковские карты. При оплате по QR-коду или NFC информация также отобразится в приложении.

Бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах сохранится для:

пенсионеров по возрасту;

лиц с ограниченными возможностями здоровья I, II, III групп общего заболевания и трудового увечья;

лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства;

детей до семи лет;

почтальонов ОАО «Кыргыз почтасы» при исполнении ими служебных обязанностей.

В маршрутках для пенсионеров города оставлена льгота за проезд на прежнем уровне в размере 8 сомов при наличии именной карточки льготника «Тулпар» к пенсионному удостоверению. Но время действия сокращено: с 9.00 до 17.00.

Как можно сэкономить на проезде и где купить транспортную карту «Тулпар», читайте по ссылке.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285339/