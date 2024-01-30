«IT-рынок в Кыргызстане 2023: развитие отрасли, тренды найма и роль образования»

Бишкек, "Саясат.kg". Год 2023 года на рынке труда в сфере информационных технологий в Кыргызстане был отмечен стабильным ростом, отражая активное развитие отрасли.

HeadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансийработодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

Год 2023 года на рынке труда в сфере информационных технологий в Кыргызстане был отмечен стабильным ростом, отражая активное развитие отрасли. Анализ данных, представленных на платформе headhunter.kg, позволяет выделить ключевые тенденции и обсудить вопросы, касающиеся образования и опыта кандидатов.

1. Структура рынка вакансий:

Более 5 тыс. вакансий в сфере IT в 2023 году, размещенных на headhunter.kg, свидетельствуют о высоком спросе на квалифицированных специалистов.

2. Востребованные профессии:

Разработчики и программисты остаются востребованными (21% от общего числа вакансий), а также дизайнеры и художники (10%), техническая поддержка (7%).

В рейтинг также входят аналитики, руководители проектов, системные администраторы, тестировщики и специалисты по информационной безопасности.

3. Заработная плата в ИТ-сфере:

Представители ИТ-сферы регулярно входят в список высокооплачиваемых профессий.

Топ-5 самых высокооплачиваемых позиций: программист, разработчик; дата-сайентист; дизайнер, художник; руководитель группы разработки; руководитель проектов.

4. Образование и требования к соискателям:

63% вакансий не требуют или не указывают на образование в графе "Образование".

Высшее образование требуется в 31% вакансий, среднее профессиональное в 6%.

Опыт и успешные проекты становятся ключевыми факторами при найме, превалируя над формальными критериями.

5. Важность реального опыта:

Для бизнеса важнее опыт и успешно реализованные проекты, чем только образование или окончание курсов.

Для начинающих специалистов акцент делается на опыт работы и реализацию проектов, что выходит за рамки простого получения образования.

Заключение:

Рынок труда в сфере информационных технологий в Кыргызстане остается динамичным, предоставляя возможности для карьерного роста. Ключевыми факторами успеха становятся практические навыки и опыт работы, превалируя над формальными образовательными требованиями. Для студентов и начинающих специалистов активное развитие проектов и практических навыков становится неотъемлемой частью успешного вхождения в динамичное ИТ-сообщество Кыргызстана.

Менеджер по маркетингу и PR:

Рахима Махмудова