"Дети были худыми, с тонкими шейками" - как кыргызстанцы помогли блокадному Ленинграду

27 января 1944 года Красная армия разгромила фашистов под Ленинградом - 872-дневная блокада была полностью снята.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Блокадный Ленинград (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Празднование Нового года в детской больнице блокадного Ленинграда. - Sputnik Кыргызстан, 1920, 27.01.2024

27 января 1944 года Красная армия разгромила фашистов под Ленинградом - 872-дневная блокада была полностью снята. О вкладе жителей Киргизской ССР в освобождение города на Неве мы поговорили с кандидатом исторических наук, советником ректора КРСУ Леонидом Сумароковым.

Во время блокады единственным способом доставки продовольствия в город была "дорога жизни" через Ладожское озеро. Помочь окруженному Ленинграду пытались почти все советские республики, и Киргизия не стала исключением.

- В последнее время в интернете гуляет версия, что блокада Ленинграда - это миф: якобы упрямая советская армия не хотела сдавать город, несмотря на огромное количество жертв, а фашисты даже старались помогать ленинградцам, доставляли продовольствие. Некоторые западные источники пишут, что немцы просто хотели освободить город от "кровавого коммунистического режима". Что вы могли бы ответить таким псевдоисторикам?

- Во-первых, фашистская Германия ставила перед собой задачу не освободить Ленинград от коммунистического режима, а захватить территории для решения своих проблем. В этой связке с ней работала в том числе Финляндия. В случае захвата Ленинграда открывалась перспектива активного наступления на Москву и выхода в глубь России.

Если кто-то думает, что в планах фашистов не было намерений начать боевые действия на территории Средней Азии, он глубоко заблуждается: немцы собирались сделать это еще в 1941 году. Если кто-то думает, что на среднеазиатскую территорию не нападали, он тоже ошибается: во время битвы за Сталинград немцы бомбили северные районы Казахстана. Избежать полномасштабных военных действий там удалось только благодаря тому, что Красная армия разгромила фашистов в Сталинграде и отбросила их от Кавказа.

Такая же история была в Ленинграде. Блокадный город сражался почти 900 дней. Эти дни мужества фактически спасли страну от разгрома и захвата. Сдача Ленинграда означала решение многих стратегически важных для Германии задач.

Зимой 1941–1942 годов в блокадном городе умирали по 4 тысячи человек в сутки. Однако продолжали работать заводы, выпускалась техника, в том числе бронепоезда, хотя обеспечивать электроэнергией удавалось только 15 процентов территории Ленинграда. Волховскую ГЭС восстановили в 1942 году, тогда началась подача электричества через Ладожское озеро.

Все это время город боролся с голодом, болезнями, но люди вступали в ополчение, защищались и понимали, что сдача Ленинграда повлечет еще большие потери.

На Западе любят рассказывать, что боролись за освобождение от коммунистического ига и так далее. Однако советский народ был силен и един в своем мироощущении, в понимании того, что значит враг и какую беду он несет. Потомкам следует прислушиваться к великим предкам. Не верьте сторонним наблюдателям и злопыхателям.

- Какое отношение кыргызстанцы имеют к снятию блокады Ленинграда?

- Самое прямое. Я, к примеру, не ленинградец, но мой отец осенью 1942-го участвовал в операции в составе 136-й стрелковой дивизии, был ленинградским ополченцем. Он "влился" в ряды ополчения сразу после школы.

Вообще, тема блокадного Ленинграда и вклада Кыргызстана в снятие блокады, на мой взгляд, до конца не раскрыта. Я недавно изучал архивы и обнаружил совершенно уникальную книгу "Мы - друзья Ленинграда". Она вышла в свет в 1946 году, написал ее Молдогазы Токобаев, председатель президиума Верховного Совета Киргизской ССР. Он побывал в двух экспедициях, два раза сопровождал большой груз.

Токобаев был одним из первых кыргызстанцев, которые увидели осажденный город со всеми его ужасами. Участники экспедиции посетили единственный работавший тогда в Ленинграде театр музыкальной комедии. Сохранились фотографии - нужно видеть, какой потерянный взгляд у кыргызстанцев… Вернувшись в республику, они рассказали о том, что видели, и возникла инициатива помочь Ленинграду. Начался сбор вещей и продовольствия.

В той поездке, кстати, произошел примечательный случай: председатель колхоза имени Нариманова и руководитель одного из ленинградских заводов договорились устроить что-то вроде соцсоревнования. Колхоз был хлопковый, а завод выпускал снаряды. Так вот, колхозники стали собирать продовольствие и отправлять его заводу, а через несколько месяцев были выпущены снаряды с надписью: "От членов колхоза Нариманова полетели в сторону врага". Другой ленинградский завод отправил в Киргизию грузовик-полуторку! Отправляли также листы железа, гвозди… Все это делалось в благодарность за помощь.

В общей сложности за время Великой Отечественной войны из Киргизской ССР в блокадный Ленинград доставили 103 вагона с гуманитарной помощью - продовольствием и одеждой. Например, в феврале 1942 года в окруженный город отправились 50 вагонов с продовольствием для жителей, защищавших Ленинград воинских частей и линкора "Октябрьская революция".

Летом 1942-го партизаны обратились к руководству Киргизии с просьбой изготовить для них теплую одежду и обувь - полушубки, валенки, шапки, рукавицы и так далее. Они даже предложили заплатить, но кыргызстанцы, естественно, отказались. Правительство республики сразу издало распоряжение, нужные вещи были пошиты и отправлены партизанам. Они ведь, кстати, находились за линией фронта - на территории врага. В 1941–1942 годах партизаны собрали 226 подвод с продовольствием и отправили ленинградцам.

- В те годы в Кыргызстан эвакуировали много детей из блокадного Ленинграда…

- До войны в Ленинграде проживали 2,5 миллиона человек. Из них 632 253 погибли от голода, 16 747 - от артобстрелов, 840 600 человек были эвакуированы.

В Киргизию тогда эвакуировали целые детские дома. С ноября 1941 года по сентябрь 1942-го в республику из западных регионов прибыл 41 детский дом (не только из Ленинграда) с 3 438 детьми. До войны в Киргизской ССР было 18 детских домов, но с наплывом эвакуируемых начали открывать новые, и уже к октябрю 1942 года их стало 32.

Наши люди встречали детей очень душевно. Например, пока маленькие ленинградцы в Рыбачьем ждали, когда их посадят на баржу, чтобы отвезти в Курменты, сотрудницы Иссык-Кульского пароходства собрали с миру по нитке и накормили ребят.

Такая же картина была в Курменты. Председатель сельсовета Токтогон Алтыбасарова со слезами заходила в каждый дом и рассказывала, какие детки приехали, что они худенькие, с большими головами, тонкими шейками, просила о помощи…

- Кыргызстанцы ведь помогали фронту не только материально, но и морально.

- Конечно! К примеру, в 1942 году в составе делегации, которая везла продовольствие в Ленинград, был Владимир Орлов - заместитель ответственного редактора газеты "Советская Киргизия". После возвращения он написал четыре больших очерка о жизни города в блокаде.

В этой же группе был поэт Кубанычбек Маликов. Он написал стихи, которые прочел в Ленинграде:

Мой Ленинград, мой мужественный город,

Ты будешь светлым и прекрасным вновь.

Снарядами обрубленные ветви

В твоих садах мы снова возрастим.

Тогда в каждой делегации были творческие люди. Сам Молдогазы Токобаев был одним из основоположников кыргызской драматургии, именно он создал первый многоактовый спектакль в республике.

В 1943 году в Ленинграде побывал Алымкул Усенбаев, он написал такие стихи:

Киргизии моей ты старший брат,

Великий город - светлый Ленинград.

Ты победишь, сметешь фашистский ад,

Баатыр бессмертный, мудрый Ленинград.

Эти стихи опубликовали в газете "Ленинградская правда" от 21 ноября 1943 года. Там была целая полоса, посвященная Киргизии: рассказывалось о сборе свеклы, о том, как дети-ленинградцы чувствуют себя в республике. Токобаев написал большую статью о вкладе кыргызстанцев в дело разгрома врага. А 23 ноября состоялся творческий вечер, на котором собрались ленинградские поэты и писатели, в том числе Николай Тихонов. Вечер был посвящен кыргызским поэтам и писателям, там читали стихи в переводе.

Потом Всеволод Вишневский, служивший тогда на Балтийском флоте, написал Токобаеву письмо: "Передайте Киргизии, что Кронштадт и Балтийский флот стоят непоколебимо и выполняют приказ о решительном ударе на запад. К наступлению мы готовы и рады, что встречаемся с вами в этот боевой момент". То, о чем он писал, произошло в январе 1944 года: началась ленинградско-новгородская операция, в результате которой мы победили.

Кстати, еще я выяснил, что в 1942-м с группой из семи человек на Волховский фронт отправилась жена генерала Панфилова, Мария Ивановна. Думаю, это тоже было сделано для поднятия духа бойцов. Она приехала в обычной телогрейке, валенках и шапке, как простой советский человек того периода.

- Кроме людей, в Киргизию эвакуировали много заводов, фабрик, театров… Эвакуация ведь сильно повлияла на развитие республики?

- В Киргизскую ССР были перемещены 66 предприятий, что дало толчок ее экономическому развитию, так как после войны многие производства остались. Среди культурных объектов была эвакуирована Ленинградская капелла, которая активно работала с местными творческими коллективами. Помимо этого, в республику эвакуировали Ленинградский судостроительный институт, Военно-морское училище, Институт Лесгафта (его сотрудники занимались реабилитацией раненых).

Кстати, изучая документы, связанные с Великой Отечественной войной, я ни разу не натыкался на упоминание о каких-то конфликтах между местным населением и эвакуированными жителями других городов Советского Союза. Всем здесь находилось место, никто не делился по национальному или социальному признаку, все дружно пытались обеспечить условия для разгрома врага.

- Напоследок давайте уточним, что именно произошло 27 января 1944 года.

- Наступательная операция советских войск началась 14 января и завершилась 1 марта. 27 января фашистов удалось отбросить от Ленинграда, и в освобожденном городе грянул салют - 324 орудия дали залпы в воздух. Такое количество артиллерии собрали не случайно: это был знак, что Красная армия набрала силу, чтобы идти дальше.

Так вот, во время этой операции нашим солдатам удалось отбросить врага более чем на 200 километров и выйти к границам Эстонии и Латвии. Советские войска тогда уже находились в глубине территории Украины и Белоруссии.

Что я хотел бы сказать, подводя итоги... За время блокады в Ленинграде произвели 713 танков, 3 000 противотанковых орудий, 10 300 минометов, 480 бронемашин и 58 бронепоездов. Это мощь! Эти цифры показывают силу духа ленинградцев. Несмотря на трудности, особенно первой зимы, они выстояли и победили.

Источник - Sputnik