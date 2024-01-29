В феврале будут каникулы для первоклашек. Но каждый район сам решает когда

В Минобразования уточнили, что единой даты каникул для школ всей страны нет.

В 3-й четверти для первоклассников будут дополнительные каникулы, однако, как сообщили Kaktus.media в Минобразования, каждый район и школа будут самостоятельно определять даты каникул.

3-я четверть является самой длинной. Учитывая сложную адаптацию первоклассников к социуму, им предоставляются недельные дополнительные каникулы в 3-й четверти. Как правило, на отдых детей отправляли в феврале.

В Минобразования уточнили, что единой даты каникул для школ всей страны нет. Дополнительная неделя каникул устанавливается местным, региональным органом управления образованием, поэтому родителям необходимо уточнять информацию у администрации своей школы.

Что касается школ Бишкека, то в мэрии Kaktus.media сообщили, что каникулы будут в феврале, но точные даты пока не известны, так как приказ еще не подписан.

"На сегодняшний день в департаменте образования еще не подписан приказ о дополнительных каникулах для учеников 1-го класса. Когда документ будет подписан, мы оповестим общественность", - ответили в мэрии.

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