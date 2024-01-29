С 30 января проезд в бишкекском транспорте подорожает. Как и чем платить?

С 30 января оплата в муниципальных троллейбусах и автобусах повысится с 11 до 17 сомов при безналичном расчете.

В случае оплаты наличными поездка обойдется в 20 сомов. В маршрутках тариф повысится с 15 до 20 сомов.

15 января на сайте Бишкекского городского кенеша появилось официально опубликованное постановление о повышении тарифа. Согласно регламенту горкенеша, принятые нормативные правовые акты начинают действовать по истечении 15 дней с момента официальной публикации документа.

Как платить в транспорте?

Для безналичного проезда в транспорте используется система "Тулпар", которая разрешает оплачивать проезд через специализированные карты, банковские карты и приложения.

Карты "Тулпар"

Стандартные карты "Тулпар" можно купить в офисах мобильных операторов О!, "Мега", Beeline, в отделениях ОАО "Кыргызпочтасы", сервисных центрах "Тулпар", у водителей троллейбусов и автобусов. Стоимость карты - 50 сомов.

Кроме того, для взрослых граждан существуют стандартные безлимитные проездные по цене 1 020 сомов в месяц.

Адреса сервисных центров "Тулпар":

Октябрьский район - ул. Байтика Баатыра, 17 (Октябрьский акимиат);

Ленинский район – пр. Чуй, 315 (Ленинский акимиат);

Свердловский район - пр. Чуй, 28 (Свердловский акимиат);

Первомайский район - пр. Жибек Жолу, 495 (Первомайское управление соцразвития).

Школьные карты "Тулпар"

Дети школьного возраста могут приобрести безлимитные проездные билеты по 360 сомов в месяц. Для получения карты необходимо оставить заявку на сайте www.tulpar-card.kg. После чего необходимо заполнить все поля, загрузить фотографию ученика в формате 3 × 4, а также справку с места учебы в электронном формате.

При правильном заполнении всех полей заявка будет рассмотрена специалистами в течение нескольких дней. Карта выдается в четырех сервисных центрах "Тулпар".

После получения карты можно подключить опцию "Проездной". Для этого необходимо скачать мобильное приложение "Тулпар", зарегистрироваться, привязать карту к своему личному кабинету и пополнить баланс, приобрести проездной в разделе "Проездные".

Льготные карты "Тулпар"

Для получения льготных (красных) карт "Тулпар" необходимо подойти в пункт выдачи карт, предъявить документ, удостоверяющий вашу личность, и пенсионное удостоверение.

Льготная карта выдается бесплатно и дает возможность пользоваться муниципальным транспортом бесплатно следующим категориям граждан:

пенсионеры по возрасту, прописанные в Бишкеке;

люди с инвалидностью;

почтальоны ОАО "Кыргызпочтасы" при исполнении.

Безналичная оплата

Также предлагается широкий выбор безналичных видов оплаты. Оплатить можно следующими способами:

бесконтактными картами VISA и "Элкарт" всех банков Кыргызстана;

виртуальной картой через NFC;

QR-кодом в приложениях "Тулпар", Balance, Mbank, MegaPay, "Компаньон", "О! Деньги", KICB и других;

посредством ввода кода транспорта в приложении "Тулпар".

При оплате через мобильный кошелек MegaPay проезд будет стоить по-прежнему - 11 сомов. Но акция продлится до 10 марта 2024 года.

Финансовый сервис "О!Деньги" продолжает начисляет кешбэк 50% с каждой поездки бонусами. То есть с каждой поездки стоимостью 17 сомов бонусами возвращается 8,5 сома.

Как пополнить баланс карты "Тулпар"?

Пополнить баланс можно в терминалах, через платежные системы (KKB, Mbank, MegaPay, Balance, "О!Деньги" и другие), в отделениях ОАО "Кыргызпочтасы".

Терминалы самообслуживания и комиссия:

Mega (без комиссии);

"О!" (комиссия - 2-10 сомов, в зависимости от суммы пополнения; в части терминалов - без комиссии);

PAY24 (комиссия - 5 сомов, в части терминалов - без комиссии);

UMAY (комиссия - 5-10 сомов, в зависимости от суммы пополнения);

Quickpay (комиссия - 3% от суммы платежа, в части терминалов - без комиссии);

"Оптима Банк" (комиссия - 2 сома);

Demirbank (комиссия - 5 сомов);

"ЭкоИсламикБанк" (комиссия - 3% от суммы платежа);

"Бакай Банк" (комиссия - 3% от суммы платежа);

"Керемет Банк" (комиссия - 5 сомов);

"ДосКредоБанк" (комиссия - 10-20 сомов, в зависимости от суммы пополнения);

"Банк "Компаньон" (без комиссии);

"Оной" (комиссия - 5 сомов).

Возврат денег за несостоявшуюся поездку

Если транспорт не доехал до конечного пункта из-за неисправности, вернуть деньги можно, но только в случае оплаты картой "Тулпар". Для этого необходимо подойти к водителю и попросить о возврате. Водитель в таком случае должен перевести валидатор в режим возврата и приложить карту, которой оплачивали проезд.

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