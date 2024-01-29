ГКНБ: По итогам расследования уголовного дела восстановлено здание Сузакского айыл окмоту, подвергшееся умышленному поджогу

Бишкек, "Саясат.kg". Расследование уголовного дела по факту поджога затянулось, при этом не были установлены виновные в совершении данного преступления.

10 октября 2021 года в здании Сузакского айыл окмоту одноименного района Жалал-Абадской области произошел поджог, уничтоживший документацию, подтверждающую причастность отдельных ответственных лиц Сузакского айыл кенеша и окмоту к хищениям денежных средств и иным многочисленным нарушениям законодательства КР.

Расследование уголовного дела по факту поджога затянулось, при этом не были установлены виновные в совершении данного преступления.

В целях полного и всестороннего расследования уголовного дела в августе 2023 года следствие по данному делу было взято в производство в ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области.

По результатам следствия установлена и доказана причастность организаторов и исполнителей поджога, которые были арестованы.

По результатам следствия нанесенный ущерб административному зданию Сузакского айыл окмоту в сумме в размере 6 000 000 сомов был полностью ими возмещен и направлен на ремонт здания Сузакского айыл окмоту.

27 января 2024 года в ходе рабочей поездки в Жалал-Абадскую область Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев К.К. посетил мероприятие по случаю капитального ремонта здания сельской управы, на котором также приняли участие представители местных органов самоуправления и актив Сузакского района.

Следует отметить, что порядка трех лет сотрудники сельской управы работали в условиях паспортного стола Сузакского района, что весьма сильно затрудняло их работу и приносило неудобства гражданам КР.