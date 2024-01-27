Видео - В Кыргызстане выявлен подпольный завод по производству сигарет

Бишкек, "Саясат.kg". В результате проведенных мероприятий установлено, что указанный завод был построен в 2022 году и по сегодняшний день функционировал подпольно.

ГКНБ КР пресечена деятельность подпольного завода по производству и реализации табачных изделий без акцизных марок, расположенного на территории Кара-Сууского района Ошской области.

В результате проведенных мероприятий установлено, что указанный завод был построен в 2022 году и по сегодняшний день функционировал подпольно.

Оборудования (станки) для производства табачных изделий были привезены из ОАЭ, стоимость более 470 тыс. долларов США. Сырье (табак, фильтр, сигаретная бумага) и другие комплектующие для сигарет привозили из-за рубежа. Произведенные табачные изделия без акцизных марок реализовались на территории КР и контрабандным путем вывозились в соседние республики.

В результате произведенных обыскных мероприятий на территории указанного завода и в складских помещениях, где хранились сигареты обнаружено огромное количество комплектующих материалов для сигарет (табак, сигаретная бумага, этикетка, фольга, лента, фильтр и т.д.), а также 97 коробок с сигаретами (более 48500 пачек) без акцизных марок под брендом «Marlboro», «Platinum», «Asia», «Blue Sky» и «WT».

Задержан и водворен в СИЗО ГКНБ иностранный гражданин «О.В.» являющийся одним из организаторов выявленного канала.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц.