Стоит ли делать ребенку процедуру серебрения зубов? Отвечает врач-стоматолог

Нужно ли детям серебрить зубы?

На вопрос ответила врач-стоматолог Махабат Джумалиева в эфире программы "Радиоклиника".

"Есть этому место быть, но только в самом начале. Если уже идет нарушение целостности зубов, то серебрение не поможет. Оно вызовет, наоборот, осложнения. Потом зубы начинают разрушаться дальше, они еще больше потемнеют", - отметила она.

"Расскажу случай. Недавно приезжала семья из Соединенных Штатов Америки. При осмотре они сказали, что у них было серебрение, причем двухэтапное. Я посмотрела, там были маленькие такие точечки черные, то есть оказалось, это была профилактика. Еще раз хочу подчеркнуть: если нет нарушения целостности зубов, то тогда можно применить. Но если мы видим, что уже там эмаль откололась, уже есть потемнение, и мы видим уже, что зуб разрушается, то ни в коем случае на серебрение, я думаю, нельзя соглашаться", - добавила Джумалиева.



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