Мигрантов заставили ходить гуськом. Генконсул подняла вопрос перед представителем МИД РФ

25 января, генеральный консул КР Гульнура Нарматова встретилась с заместителем представительства МИД Российской Федерации Александром Ивановым.

Основной темой для обсуждения стал рейд, который 17 января провели сотрудники правоохранительных органов на стройплощадке в Екатеринбурге. Отметим, тогда трудовых мигрантов, в том числе граждан Кыргызстана, заставили ходить гуськом.

Консул отметила недопустимость применения такого рода методов к любому гражданину, несмотря на его происхождение и гражданство. Дипломат просила представительство МИД России оказать содействие для ускорения проверки правомерности таких методов, которые унижают достоинство граждан Кыргызской Республики, осуществляющих законную трудовую деятельность. Также Нарматова просила представительство МИД призвать к ответственности лиц, ущемляющих права человека.

Иванов сообщил, что российская сторона изучает данный вопрос и в ближайшее время направит официальный ответ генконсульству.

Мигрантов заставили ходить гуськом. Генконсул подняла вопрос перед представителем МИД РФ

Напомним, ранее появилось видео, на котором трудовые мигранты на стройплощадке ходили гуськом. Как оказалось, их заставили это делать сотрудники правоохранительных органов, которые осуществляли рейд. Депутаты ЖК потребовали наказать силовиков, издевавшихся над мигрантами в Екатеринбурге.



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